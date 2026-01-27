Комитет медицинского и фармацевтического контроля Министерства здравоохранения РК возобновляет проверки медицинских организаций на соответствие квалификационным требованиям и нормам оказания медицинских услуг, передает BAQ.KZ.

По утверждённому графику на 2026 год контрольными мероприятиями будут охвачены 118 государственных и частных медучреждений. В первую очередь внимание будет уделено наличию квалифицированных специалистов, современного медицинского оборудования и помещений, соответствующих нормативам.

Кроме того, в первом полугодии профилактический контроль с посещением пройдут 57 медицинских организаций. Основная цель — предупреждение нарушений в сфере здравоохранения, повышение качества и безопасности медицинских услуг, а также защита прав пациентов.

Проверки будут проводиться строго в рамках действующего законодательства с соблюдением принципов законности, объективности и прозрачности. Возобновление контрольных мероприятий является частью системной работы по укреплению государственного надзора и обеспечению единых стандартов оказания медицинской помощи в стране.

Последние плановые проверки на соответствие разрешительным требованиям проводились Комитетом в 2023 году.