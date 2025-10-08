В Казахстане готовятся вернуть государственный контроль за строительством, который ранее был передан на уровень саморегулирования. Эта норма предусмотрена в проекте нового Строительного кодекса, передаёт корреспондент BAQ.KZ.

Министр промышленности и строительства Ерсайын Нагаспаев, презентуя законопроект в Мажилисе, сообщил, что Министерством проведена работа по внесению изменений в действующее законодательство, а также в рамках проекта Строительного кодекса выработаны новые подходы по усилению контроля и надзора.

"В прошлом году внедрён новый механизм "мера оперативного реагирования". Новая форма надзора позволяет применять неотлагательные меры и пресекать нарушения с приостановлением строительно-монтажных работ, вплоть до лишения разрешительных документов", – отметил министр.

В целях ужесточения контроля за строящимися объектами дополнительно внедрён механизм "планового инспектирования" этапов строительства от начала до ввода объектов в эксплуатацию с участием органов контроля в сфере строительства.

Новая система контроля предусматривает обязательные проверки со стороны госорганов на всех этапах строительства – от закладки фундамента до ввода объекта в эксплуатацию. Также будет создана единая база данных по застройщикам, где будут отображаться результаты проверок и выявленные нарушения.

Также будет внедрен профилактический контроль без посещения субъекта. Данный механизм призван обеспечить постоянный камеральный контроль на основе отчетности, сведений государственных органов, а также государственных информационных систем, с правом применения меры оперативного реагирования.

Помимо этого, усовершенствован контроль за деятельностью местных исполнительных органов по делам архитектуры, градостроительства, строительства органов контроля в сфере строительства с принятием оперативных мер по выявлению и пресечению нарушений.

Кроме того, проектом Строительного кодекса предусмотрено обязательное участие государственных органов (ГАСК, ЧС) в приёмке объектов с выдачей заключения о готовности к эксплуатации объекта.