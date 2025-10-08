В Казахстане возвращают госконтроль за стройками
Проверки со стороны госорганов станут обязательными на всех этапах строительства.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
В Казахстане готовятся вернуть государственный контроль за строительством, который ранее был передан на уровень саморегулирования. Эта норма предусмотрена в проекте нового Строительного кодекса, передаёт корреспондент BAQ.KZ.
Министр промышленности и строительства Ерсайын Нагаспаев, презентуя законопроект в Мажилисе, сообщил, что Министерством проведена работа по внесению изменений в действующее законодательство, а также в рамках проекта Строительного кодекса выработаны новые подходы по усилению контроля и надзора.
"В прошлом году внедрён новый механизм "мера оперативного реагирования". Новая форма надзора позволяет применять неотлагательные меры и пресекать нарушения с приостановлением строительно-монтажных работ, вплоть до лишения разрешительных документов", – отметил министр.
В целях ужесточения контроля за строящимися объектами дополнительно внедрён механизм "планового инспектирования" этапов строительства от начала до ввода объектов в эксплуатацию с участием органов контроля в сфере строительства.
Новая система контроля предусматривает обязательные проверки со стороны госорганов на всех этапах строительства – от закладки фундамента до ввода объекта в эксплуатацию. Также будет создана единая база данных по застройщикам, где будут отображаться результаты проверок и выявленные нарушения.
Также будет внедрен профилактический контроль без посещения субъекта. Данный механизм призван обеспечить постоянный камеральный контроль на основе отчетности, сведений государственных органов, а также государственных информационных систем, с правом применения меры оперативного реагирования.
Помимо этого, усовершенствован контроль за деятельностью местных исполнительных органов по делам архитектуры, градостроительства, строительства органов контроля в сфере строительства с принятием оперативных мер по выявлению и пресечению нарушений.
Кроме того, проектом Строительного кодекса предусмотрено обязательное участие государственных органов (ГАСК, ЧС) в приёмке объектов с выдачей заключения о готовности к эксплуатации объекта.
"Законодательные изменения и нововведения обеспечат непрерывный государственный контроль и надзор за всем строительным циклом – от начала до ввода объекта в эксплуатацию", – сказал Нагаспаев.
Самое читаемое
- После запрета вывода пенсионных на стоматологию казахстанцы потянулись к офтальмологам
- Часть домов в Костанае останется без электричества, тепла и горячей воды 10 октября
- Супермаркеты Казахстана обязали выделять место для товаров местного производства
- В Семее сгорел маршрутный автобус
- Жумангарин и посол России договорились решать проблему скопления грузовиков на границе