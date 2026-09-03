В Казахстане впервые начали выдавать «паспорта» родникам

В Казахстане впервые одновременно с инвентаризацией природных источников воды проводится их паспортизация. Специалисты Национальной гидрогеологической службы «Казгидрогеология» уже обследовали 574 родника в Жамбылской области.

Работы проводятся в рамках создания единой базы данных родников страны. Специалисты оценивают их санитарное и техническое состояние, уточняют координаты, проводят гидрогеологические наблюдения и отбирают пробы воды для лабораторных исследований.

По итогам обследования для каждого источника формируется отдельный паспорт. В него войдут сведения о местоположении родника, его состоянии, гидрогеологических характеристиках и качестве воды. В дальнейшем эти данные будут использоваться для учета и мониторинга природных источников.

Работа продолжится и в других регионах Казахстана. В 2027 году планируется обследовать около 600 родников в Алматинской области, а в 2028 году – порядка 500 источников в области Жетысу.

«Важно отметить, что такая системная паспортизация родников проводится впервые. Проводимая работа направлена на сохранение природных водных объектов и источников пресной воды путем формирования современной и достоверной базы данных, которая позволит лучше понимать состояние родников, принимать своевременные меры по их сохранению и эффективно использовать их потенциал», – отметил председатель правления НАО «Казгидрогеология» Болат Бекнияз.

Напомним, в Казахстане планируют масштабное обновление водной инфраструктуры. В стране намерены построить 42 новых водохранилища, реконструировать еще 37 и модернизировать более 4,6 тыс. километров каналов. Часть проектов уже реализуется. За 2024–2025 годы в стране модернизировали пять водохранилищ. Еще два – «Каракуыс» и «Байдибек ата» – строятся в Туркестанской области. После ввода они позволят дополнительно накапливать около 69 млн кубометров воды. Также продолжается реконструкция оросительных каналов. За два года обновили более 1,4 тыс. километров, а в 2026 году планируется ввести еще 962 километра. Ожидается, что модернизация каналов позволит улучшить водоснабжение порядка 200 тыс. гектаров орошаемых земель.