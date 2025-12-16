В Казахстане впервые начал работу "Международный центр развития исследовательских компетенций". Новый центр создан по совместной инициативе Актюбинского регионального университета имени К. Жубанова и Университета Миннесоты (США), передаёт BAQ.KZ.

Центр станет новой исследовательской площадкой, ориентированной на развитие научной культуры и укрепление международного научного сотрудничества. Его ключевая миссия — формирование целостной экосистемы поддержки исследователей всех уровней — от студентов до профессоров.

Основные направления деятельности центра включают методологическое консультирование, поддержку в планировании исследований, анализе данных, подготовке грантовых заявок и научных публикаций. Также будут проводиться семинары и обучающие курсы по современным методам исследований, академическому письму и научной этике.

Кроме того, планируется создание единой цифровой платформы с открытым доступом, объединяющей базы данных и исследовательские программы. Для развития научного сообщества центр будет ежегодно проводить Research Day, реализовывать программы "научной резиденции" и обеспечивать менторскую поддержку со стороны международных экспертов.

Открытие центра является важным шагом в развитии научного потенциала региона. Реализация проекта позволит повысить качество и международную конкурентоспособность казахстанских исследований, привлечь внешние гранты и инвестиции, стимулировать молодежь к исследовательской и инновационной деятельности, а также укрепить позиции Казахстана как активного участника глобального научного сообщества.