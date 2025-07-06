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В Казахстане впервые отмечается День работников морского и речного транспорта

Свой праздник они будут отмечать в первое воскресенье июля.

Сегодня, 11:02
АВТОР
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Pixabay.com Сегодня, 11:02
Сегодня, 11:02
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Фото: Pixabay.com

Профессиональный праздник работников морского и речного транспорта появился в казахстанском календаре в этом году, передает BAQ.KZ.

Ежегодно работники этой важнейшей для экономики страны отрасли будут отмечать свой праздник в первое воскресенье июля.

Члены экипажей судов, капитаны, штурманы, механики, матросы, работники морских портов, портовые диспетчеры и другие специалисты, чья работа связана с водным транспортом, вносят важный вклад в развитие транспортно-логистического потенциала страны, экономики и межрегиональных связей.

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