В Казахстане впервые отмечается День работников морского и речного транспорта
Свой праздник они будут отмечать в первое воскресенье июля.
Сегодня, 11:02
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Сегодня, 11:02Сегодня, 11:02
91Фото: Pixabay.com
Профессиональный праздник работников морского и речного транспорта появился в казахстанском календаре в этом году, передает BAQ.KZ.
Ежегодно работники этой важнейшей для экономики страны отрасли будут отмечать свой праздник в первое воскресенье июля.
Члены экипажей судов, капитаны, штурманы, механики, матросы, работники морских портов, портовые диспетчеры и другие специалисты, чья работа связана с водным транспортом, вносят важный вклад в развитие транспортно-логистического потенциала страны, экономики и межрегиональных связей.
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