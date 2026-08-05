Вооруженные силы Казахстана впервые отмечают новый профессиональный праздник - День фронтовой авиации Сил воздушной обороны. Дата учреждена приказом министра обороны в 2025 году, передает BAQ.KZ.

Праздник назначен на 5 августа не случайно. В этот день в 1922 году родился летчик-штурмовик, дважды Герой Советского Союза, генерал-майор авиации Талгат Бегельдинов.

В годы Великой Отечественной войны он совершил 305 боевых вылетов на штурмовике Ил-2.

Учреждение Дня фронтовой авиации 5 августа - это дань памяти нашему великому соотечественнику Талгату Бегельдинову, его соратникам и одновременно признание заслуг современных военных летчиков, инженеров и техников. Подвиг "короля штурмовиков" и сегодня вдохновляет личный состав на безупречное выполнение учебно-боевых задач, совершенствование профессионального мастерства и освоение сложнейших элементов пилотажа, - отметил командующий Военно-воздушными силами генерал-майор авиации Аскар Избасов.

Сегодня основу фронтовой авиации Казахстана составляют многофункциональные истребители Су-30СМ и модернизированные штурмовики Су-25.

Эти самолеты выполняют учебные и боевые задачи, защищают воздушные рубежи страны и позволяют быстро перебрасывать силы на нужное направление.

Первый День фронтовой авиации отмечают на авиационных базах по всему Казахстану. Военнослужащих и ветеранов чествуют на торжественных мероприятиях, к памятникам героям авиаторам возлагают цветы.

На встречах летчики рассказывают молодым военнослужащим о традициях фронтовой авиации и людях, чьи боевые вылеты вошли в ее историю.