В Казахстане впервые приняли отдельный закон о психологической деятельности

Мажилис принял во втором чтении закон "О психологической деятельности", который впервые формирует комплексную правовую основу для работы психологов в Казахстане. Документ был инициирован депутатами Парламента и определяет основные принципы государственной политики в этой сфере.

Одним из главных нововведений станет создание единого государственного реестра психологов. Включение в него станет обязательным условием для ведения профессиональной деятельности.

Закон также закрепляет права и обязанности как специалистов, так и получателей психологической помощи. Среди ключевых норм – соблюдение конфиденциальности, обязательное информированное согласие клиента и следование профессиональным и этическим стандартам.

Для повышения качества услуг вводится профессиональный стандарт психолога, который определит требования к квалификации, компетенциям и содержанию работы специалистов.

Отдельным блоком документ разграничивает психологическую помощь и медицинскую деятельность. Психологам запрещается применять медикаментозное лечение, что соответствует международной практике и направлено на обеспечение безопасности граждан.

Поправки также определяют формы оказания психологической помощи – очную, дистанционную и смешанную. При этом обращение за помощью должно оставаться добровольным, а информация об услугах – доступной для клиентов.

Ко второму чтению депутаты дополнили закон нормами, регулирующими работу онлайн-платформ, через которые оказывается психологическая помощь. Кроме того, были уточнены требования по соблюдению Кодекса этики психолога и порядок включения специалистов в государственный реестр, а также их исключения из него.

Одной из наиболее обсуждаемых норм стал запрет на использование психоактивных веществ и психоактивных методов, влияющих на сознание человека, при оказании психологической помощи.