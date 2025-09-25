В Казахстане впервые проведена уникальная операция на трахее
Шымкентские врачи выполнили резекцию бифуркации трахеи.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
В Шымкентском городском онкологическом центре впервые в истории страны проведена уникальная операция — резекция бифуркации трахеи, передает BAQ.KZ со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения РК.
Сложнейшее вмешательство было выполнено 37-летнему пациенту. Хирурги удалили правый и левый бронхи вместе с бифуркацией и с помощью реконструктивного метода сформировали новую дыхательную структуру.
Операция стала первой подобной в онкологии Казахстана и потребовала высочайшей квалификации и командной работы врачей.
"Для внедрения нового метода в практику Шымкентский онкологический центр установил партнерство с Национальным медицинским исследовательским центром онкологии имени Н.Н. Петрова (Россия). Местные специалисты регулярно участвуют в мастер-классах ведущих зарубежных экспертов, повышая уровень профессиональной подготовки", - говорится в сообщении ведомства.
Врачи отмечают, что успешная операция - результат внедрения современных технологий и повышения уровня медицинской помощи в стране.
Самое читаемое
- Экология, космос и ИИ: Казахстан определил научные приоритеты до 2028 года
- Визит Токаева в США: контракты на миллиарды и новые партнёрства
- Детей больше не будут выгонять из садиков посреди учебного года
- Смертельное ДТП произошло на трассе в Акмолинской области
- Финансирование вузов будут определять по качеству, а не по числу студентов — Аймагамбетов