В Шымкентском городском онкологическом центре впервые в истории страны проведена уникальная операция — резекция бифуркации трахеи, передает BAQ.KZ со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения РК.

Сложнейшее вмешательство было выполнено 37-летнему пациенту. Хирурги удалили правый и левый бронхи вместе с бифуркацией и с помощью реконструктивного метода сформировали новую дыхательную структуру.

Операция стала первой подобной в онкологии Казахстана и потребовала высочайшей квалификации и командной работы врачей.

"Для внедрения нового метода в практику Шымкентский онкологический центр установил партнерство с Национальным медицинским исследовательским центром онкологии имени Н.Н. Петрова (Россия). Местные специалисты регулярно участвуют в мастер-классах ведущих зарубежных экспертов, повышая уровень профессиональной подготовки", - говорится в сообщении ведомства.

Врачи отмечают, что успешная операция - результат внедрения современных технологий и повышения уровня медицинской помощи в стране.