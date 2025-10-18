Министерство просвещения РК совместно с РНПЦ "Дарын" запускает первую Республиканскую олимпиаду по финансовой грамотности и цифровой безопасности для учащихся 9–11 (12) классов, передает BAQ.KZ. Цель олимпиады — развить у школьников навыки ответственного обращения с деньгами, понимание принципов финансовой безопасности и грамотного поведения в цифровой среде.

Первый, школьный этап стартует 17 октября во всех регионах страны в офлайн-формате. Участники за 60 минут ответят на 30 тестовых вопросов. По итогам отбора 30 лучших перейдут во второй тур. Олимпиада включает четыре этапа, а финал пройдёт в мае 2026 года в Астане, где соберутся более 150 лучших участников со всех регионов Казахстана.