Первая олимпиада по финансовой грамотности пройдет в Казахстане
Сегодня, 01:30
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 01:30Сегодня, 01:30
60Фото: сгенерировано ИИ
Министерство просвещения РК совместно с РНПЦ "Дарын" запускает первую Республиканскую олимпиаду по финансовой грамотности и цифровой безопасности для учащихся 9–11 (12) классов, передает BAQ.KZ. Цель олимпиады — развить у школьников навыки ответственного обращения с деньгами, понимание принципов финансовой безопасности и грамотного поведения в цифровой среде.
Первый, школьный этап стартует 17 октября во всех регионах страны в офлайн-формате. Участники за 60 минут ответят на 30 тестовых вопросов. По итогам отбора 30 лучших перейдут во второй тур. Олимпиада включает четыре этапа, а финал пройдёт в мае 2026 года в Астане, где соберутся более 150 лучших участников со всех регионов Казахстана.
Самое читаемое
- Большая стройка в Атырау: Казахстан запускает новые нефтехимические проекты
- Трагедия на поле: в Алматы во время матча умер 19-летний футболист
- Подвалы Костаная оказались недоступны для коммунальщиков — аким требует навести порядок
- Государство неизменно придаёт особое значение развитию гражданского общества - Токаев
- Казахстанцы смогут покупать автомобили в лизинг