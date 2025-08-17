С 20 по 28 августа столица Казахстана впервые примет престижный международный челленджер по бочча — Astana 2025 World Boccia Challenger — квалификационный международный турнир под эгидой Международной федерации бочча (BISFed), который позволит спортсменам набрать рейтинговые очки для участия в Паралимпийских играх 2028 года в Лос-Анджелесе. Организаторами турнира является Казахстанская федерация бочча, передает BAQ.KZ.

Участие в международном турнире Astana Boccia Challenger 2025 уже подтвердили 12 стран, в том числе страны Европы, Азии и Ближнего Востока. В программу турнира войдут индивидуальные, парные и командные соревнования.

"Проведение турнира в Астане укрепляет позиции Казахстана как активного участника паралимпийского движения и подчеркивает стремление страны к созданию равных возможностей для всех. Турнир станет не только важным спортивным мероприятием, но и площадкой для обмена опытом, развития международного сотрудничества и популяризации инклюзивных видов спорта в регионе", - пояснили в Казахстанской федерации бочча.

Проведение челленджера BISFed в Казахстане является признанием высокого уровня организации и подтверждением активной роли страны в мировом паралимпийском движении. Международный турнир пройдет при поддержке Министерства туризма и спорта РК, АО "Самрук-Казына", Фонда поддержки индустрии туризма и спорта Sport Qory, Eurasian Resources Group (ERG) и других партнеров.

С момента основания в 2021 году Казахстанская федерация бочча демонстрирует устойчивый рост и системное развитие, подтвержденные успехами на национальном и международном уровне. Благодаря доступности для людей с тяжелыми формами инвалидности и высокой социальной значимости, бочча, как паралимпийский вид спорта, становится все более популярным в Казахстане. На сегодняшний день действуют 10 региональных филиалов Федерации. Более 250 детей и взрослых с инвалидностью тренируются регулярно. Занятия по бочча проводятся в 20 городах Казахстана.

В Казахстане паралимпийский вид спорта бочча впервые появился как секция, организованная родителями детей с инвалидностью, и начал активно развиваться с 2018 года. В 2021 году была создана Казахстанская федерация бочча, а уже в 2023 году она официально стала членом в Международной федерации бочча (BISFed).

Сборная Казахстана принимает участие в крупных международных соревнованиях с 2022 года, за это время спортсмены уже завоевали медали различного достоинства. Казахстанская команда занимает 18-е место в мировом рейтинге BISFed среди более чем 50 стран, опережая США, Испанию и другие ведущие сборные. Казахстан стал абсолютным лидером по бочча в Центральной Азии. За три года подготовлено 12 мастеров спорта Республики Казахстан по бочча.

Активно развивается международное сотрудничество, подтверждающее растущий интерес к сборной Казахстана. В 2024-2025 годах проведены международные тренерские и судейские курсы с участием экспертов из Великобритании, Индии, Таиланда и Южной Кореи. Более 15 тренеров и 20 судей из Казахстана прошли подготовку и получили сертификаты. В 2025 году казахстанская сборная приглашена на международные УТС, включая Саудовскую Аравию.

Astana 2025 World Boccia Challenger пройдет на базе Дворца единоборств имени Жаксылыка Ушкемпирова, одного из крупнейших спортивных комплексов страны, полностью адаптированного для спортсменов с ограниченными возможностями.