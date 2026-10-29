В Казахстане впервые разрабатывают профстандарты для сферы возобновляемой энергетики
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Состоялось заседание Отраслевого совета по профессиональным квалификациям в области возобновляемых источников энергии Министерства энергетики РК. Участники рассмотрели пять проектов профессиональных стандартов для отрасли.
Документы охватывают солнечную и ветровую энергетику, а также производство зелёного водорода. Они определяют квалификационные требования к специалистам по проектированию, строительству, вводу в эксплуатацию, эксплуатации и техническому обслуживанию соответствующих объектов.
При разработке стандартов учитываются цифровая трансформация энергетики и применение искусственного интеллекта. В частности, проекты предусматривают компетенции в области цифрового мониторинга, автоматизированного управления, анализа производственных данных и использования ИИ.
Работа ведётся в рамках поручения Премьер-министра РК Олжаса Бектенова по разработке и утверждению 100 профессиональных стандартов с включением компонентов искусственного интеллекта и цифровых компетенций.
Кроме того, на заседании рассмотрели Отраслевой план развития системы квалификаций и навыков в сфере ВИЭ на 2027–2029 годы, направленный на подготовку кадров с учётом будущих потребностей отрасли.
В ближайшее время пять проектов профессиональных стандартов планируется разместить на Открытом портале нормативных правовых актов для публичного обсуждения.
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