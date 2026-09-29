В Казахстане впервые удалили часть желудка с помощью робота
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В Алматинском онкологическом центре впервые в Казахстане провели роботизированную операцию по удалению части желудка. Вмешательство выполнили через небольшие проколы, без большого хирургического разреза, передает BAQ.KZ.
Операцию провела команда хирургов центра с помощью роботизированной хирургической системы.
Во время вмешательства врачи применили ICG-навигацию. Эта технология помогает лучше видеть необходимые анатомические структуры.
Хирурги выполнили и лимфодиссекцию D2, то есть удалили регионарные лимфатические узлы в соответствии с онкологическими принципами.
Что дает робот хирургу
Операцию прокомментировал PhD, заведующий отделением онкохирургии Алматинского онкологического центра Нурлан Балтаев.
«Роботическая система позволяет хирургу работать с высокой точностью. Мы видим операционное поле в увеличенном трёхмерном изображении, можем более детально рассмотреть анатомические структуры и выполнять сложные манипуляции в труднодоступных зонах. При этом система фильтрует естественное микродрожание рук хирурга», - рассказал он.
Для пациента такой подход позволяет провести сложную операцию через небольшие проколы вместо большого разреза.
Это снижает травматичность вмешательства и создает условия для более быстрого восстановления.
Уже 15-я роботизированная операция
Операция на желудке стала 15-м роботизированным вмешательством, которое провели специалисты Алматинского онкологического центра.
Ранее с помощью робота здесь оперировали пациентов с заболеваниями толстого и прямого кишечника, предстательной железы, почки и тела матки.
Ежегодно в центре проводят более 3 тысяч операций. Свыше 60% из них выполняют малоинвазивным методом.
В некоторых случаях после таких операций пациент может встать и начать двигаться уже в день вмешательства.
В центре рассчитывают, что роботизированная хирургия позволит проводить больше сложных онкологических операций малоинвазивным способом.
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