В Казахстане впервые удалили часть желудка с помощью робота

В Алматинском онкологическом центре впервые в Казахстане провели роботизированную операцию по удалению части желудка. Вмешательство выполнили через небольшие проколы, без большого хирургического разреза, передает BAQ.KZ.

Операцию провела команда хирургов центра с помощью роботизированной хирургической системы.

Во время вмешательства врачи применили ICG-навигацию. Эта технология помогает лучше видеть необходимые анатомические структуры.

Хирурги выполнили и лимфодиссекцию D2, то есть удалили регионарные лимфатические узлы в соответствии с онкологическими принципами.

Что дает робот хирургу

Операцию прокомментировал PhD, заведующий отделением онкохирургии Алматинского онкологического центра Нурлан Балтаев.

«Роботическая система позволяет хирургу работать с высокой точностью. Мы видим операционное поле в увеличенном трёхмерном изображении, можем более детально рассмотреть анатомические структуры и выполнять сложные манипуляции в труднодоступных зонах. При этом система фильтрует естественное микродрожание рук хирурга», - рассказал он.

Для пациента такой подход позволяет провести сложную операцию через небольшие проколы вместо большого разреза.

Это снижает травматичность вмешательства и создает условия для более быстрого восстановления.

Уже 15-я роботизированная операция

Операция на желудке стала 15-м роботизированным вмешательством, которое провели специалисты Алматинского онкологического центра.

Ранее с помощью робота здесь оперировали пациентов с заболеваниями толстого и прямого кишечника, предстательной железы, почки и тела матки.

Ежегодно в центре проводят более 3 тысяч операций. Свыше 60% из них выполняют малоинвазивным методом.

В некоторых случаях после таких операций пациент может встать и начать двигаться уже в день вмешательства.

В центре рассчитывают, что роботизированная хирургия позволит проводить больше сложных онкологических операций малоинвазивным способом.