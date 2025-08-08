По итогам июля 2025 года в Казахстане зафиксировано первое за почти полтора года снижение цен на новые легковые автомобили — стоимость упала на 1,8% по сравнению с июнем. Такие данные публикует Бюро национальной статистики, передает BAQ.KZ.

Стоит отметить, что падение цен на новые легковушки в стране - явление редкое. С января 2016 года фиксировалось всего четыре месяца с понижением стоимости, включая июль этого года. При этом предыдущие снижениях носили более резкий характер - в среднем падение составляло 3,6%.

Июльское снижение происходит на фоне стабильного уровня производства легковых автомобилей внутри страны, который в январе-июле в среднем составил 10,8 тысячи единиц в месяц. Максимальный всплеск производства был в декабре 2024 года - 20,6 тысячи автомобилей. При этом в начале 2025 года импорт легковых автомобилей оставался высоким - в среднем 15,5 тысячи машин в месяц.

Из-за снижения месячной стоимости в июле замедлился и годовой рост цен: если в июне машины подорожали на 21,3% к прошлому году, то в июле этот показатель снизился до 17,5%.

Что касается подержанных автомобилей, их цены в июле остались на уровне предыдущего месяца, а в годовом выражении подержанные легковушки подешевели на 2,1%.

В целом в июле средняя стоимость легковых автомобилей - новых и подержанных - снизилась на 1,4% по сравнению с июнем, однако за год они подорожали на 9,3%. Годовые темпы роста цен замедлились на 2,3 процентных пункта.

Таким образом, на рынке автотранспорта Казахстана наблюдается первый за долгое время тренд на снижение цен, что может быть связано с балансом между производством, импортом и спросом.