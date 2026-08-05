С 1 сентября при проектировании, строительстве и реконструкции зданий камеры видеонаблюдения придется подбирать и размещать по единым требованиям. Записи должны храниться не менее 30 суток, а оборудование получит разделение по назначению, передает BAQ.KZ.

До этого отдельного национального стандарта для систем видеонаблюдения в стране не было. Теперь требования собрали в одном документе.

Стандарт утвердили приказом председателя Комитета технического регулирования и метрологии от 17 июля 2026 года. Разработку документа инициировал Комитет национальной безопасности. Работа вошла в Национальный план стандартизации на 2026 год.

Камеры будут подбирать под задачу

Камеру для наблюдения за двором нельзя будет считать равноценной оборудованию, которое должно распознавать лицо человека или номер автомобиля. Новый стандарт впервые разделяет видеокамеры по назначению.

Отдельные требования предусмотрены для наблюдения за внешними территориями и внутренними помещениями. В другие категории вошли камеры для выявления и идентификации людей, распознавания государственных регистрационных номеров автомобилей и управляемые устройства.

При выборе оборудования предстоит учитывать тип матрицы, разрешение, светочувствительность, частоту кадров и характеристики объектива. Стандарт определяет диапазон рабочих температур и класс защиты от пыли, влаги и других внешних воздействий.

Требования затронут монтаж и расположение оборудования. Камеру нужно будет устанавливать с учетом задачи, которую она должна выполнять на объекте.

Одним из нововведений стандарта является установление единых минимальных требований к техническим характеристикам видеокамер, - сказала председатель Комитета технического регулирования и метрологии Жанна Есенбекова.

Записи должны храниться минимум месяц

Требования касаются не одной камеры, а всей системы наблюдения. Она должна непрерывно записывать, передавать, обрабатывать и хранить видеоданные.

Минимальный срок хранения записей составит 30 суток. Системы должны поддерживать современные протоколы обмена данными и соответствовать национальным требованиям информационной безопасности.

Оборудование разных производителей должно быть совместимым. Это позволит в дальнейшем подключать камеры к системам цифрового мониторинга без полной замены уже установленной техники.

Стандарт предусматривает работу видеоаналитики. Система сможет распознавать лица, считывать государственные номера транспортных средств и регистрировать события.

Новые требования распространяются на камеры и системы видеонаблюдения, которые закладывают в проекты новых объектов или устанавливают при реконструкции зданий и сооружений. Стандарт вступит в силу 1 сентября 2026 года.