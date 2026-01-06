Агентство Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка и Национальный Банк Республики Казахстан приняли совместное постановление, согласно которому с 1 ноября 2025 года по 1 июля 2026 года приостанавливается требование о снижении годовой эффективной ставки вознаграждения (ГЭСВ) по ипотеке с 25% до 20%, передает BAQ.kz.

Иными словами, банки и дальше смогут выдавать ипотечные кредиты с полной стоимостью до 25%, а резкого ужесточения условий для заемщиков в этот период не будет.

ГЭСВ — это не просто процент по кредиту, а реальная стоимость ипотеки для человека, включая все комиссии, страхование и дополнительные платежи. Ранее планировалось, что с ноября 2025 года этот показатель будет снижен до 20%, однако теперь это решение отложено почти на восемь месяцев.

Как поясняют регуляторы, такой шаг нужен для сохранения баланса между интересами заемщиков и банков. Резкое снижение предельной ставки могло бы привести к росту отказов по ипотеке, особенно для граждан, которые уже подали заявки или находятся на стадии оформления кредита. Временная пауза позволяет людям завершить сделки по действующим правилам и избежать ситуаций, когда кредит одобряют, а затем отклоняют из-за изменения нормативов.

Кроме того, решение направлено на поддержку устойчивости банковской системы в условиях текущей экономической ситуации. Банкам дается дополнительное время для адаптации к будущему снижению ставок без риска сокращения ипотечного кредитования. Ожидается, что после 1 июля 2026 года вопрос о снижении предельной ГЭСВ до 20% будет рассмотрен повторно с учетом инфляции, базовой ставки и общего состояния финансового рынка.