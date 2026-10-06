Верификацию iPhone 18 временно ограничили в Казахстане: в чем причина

В соцсетях казахстанцы жалуются, что не могут пройти верификацию новых iPhone 18. В пресс-службе Министерства искусственного интеллекта и цифрового развития РК подтвердили BAQ.KZ, что процедура для этой линейки временно технически ограничена, и объяснили, с чем это связано.

Как пояснили в ведомстве, сейчас верификация устройств линейки iPhone 18 технически ограничена.

«В ходе мониторинга безопасности выявлены многочисленные случаи использования персональных данных и ЭЦП граждан третьими лицами без их ведома и согласия, признаки неправомерного использования механизма верификации второго IMEI, а также риски, связанные с незаконным изменением абонентских номеров в Базе мобильных граждан», – сообщили в пресс-службе Министерства искусственного интеллекта и цифрового развития РК.

На фоне большого количества заявок от физических лиц систему решили дополнительно усилить, чтобы исключить неправомерную верификацию устройств и защитить персональные данные граждан.

Когда верификацию возобновят

«В настоящее время выполняется настройка системы для выявления и предотвращения указанных нарушений, а также защиты персональных данных граждан. По срокам завершения технических работ будет сообщено дополнительно», – пояснили в пресс-службе.

После завершения работ верификацию всей линейки планируют возобновить.