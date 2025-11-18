В Казахстане вступили в силу новые правила оказания услуг связи
С 18 ноября 2025 года в Казахстане начали действовать новые правила оказания услуг связи, утверждённые приказом и.о. министра индустрии и инфраструктурного развития Дмитрия Муна. Документ вводит ряд изменений, направленных на защиту абонентов и борьбу с мошенническими действиями, передает BAQ.KZ.
Согласно приказу, вводится новое понятие — "биометрические данные", которые характеризуют физиологические и биологические особенности абонента и позволяют установить его личность.
Также установлены ограничения на количество абонентских номеров, оформляемых на одного человека:
-
не более 10 номеров — для личного, семейного или иного использования;
-
при желании получить более 10 номеров абонент указывает цели использования и подтверждает достоверность данных. Оператор вправе выдать номера либо отказать, указав причины.
Кроме того, устанавливается порядок выявления абонентских номеров, с которых осуществлялись звонки с признаками мошенничества. Операторы сотовой связи теперь обязаны заключить соглашение с антифрод-центром Национального банка и интегрировать свои информационные системы с его базами данных.
Операторы должны самостоятельно выявлять SMS и звонки с признаками мошенничества, включая действия через GSM-шлюзы (сим-боксы), и предоставлять информацию об абоненте в антифрод-центр Нацбанка, включая ФИО, ИИН и номера, зарегистрированные на абонента.
При обращении абонента или поступлении информации от антифрод-центра оператор проводит проверку в течение двух рабочих дней. Если признаки мошенничества подтверждаются, оператор приостанавливает оказание услуг связи и уведомляет антифрод-центр Нацбанка. В случае отсутствия подтверждения признаков мошенничества оператор также сообщает об этом в центр в течение двух дней.
Новые правила призваны повысить безопасность абонентов, ограничить возможности мошенников и усилить контроль за сетью сотовой связи.
