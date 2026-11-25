В Казахстане за январь–сентябрь 2026 года произведено 109,7 тонны чистящих паст, порошков и других чистящих средств. Это в 3,4 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года, когда объем выпуска составлял 32,3 тонны.

Несмотря на рост отечественного производства, внутренний рынок по-прежнему практически полностью зависит от импортной продукции.

По итогам девяти месяцев ресурсы чистящих средств в стране составили 8,95 тыс. тонн, увеличившись на 13,3% по сравнению с январем–сентябрем 2025 года.

Основную часть ресурсов обеспечил импорт – 8,85 тыс. тонн, или 98,8% от общего объема. За год поставки зарубежной продукции выросли на 12,3%.

Реализация чистящих средств на внутреннем рынке также продемонстрировала положительную динамику. За отчетный период объем продаж составил 8,95 тыс. тонн, что на 15,8% больше показателя аналогичного периода прошлого года.

В то же время экспорт отечественной продукции существенно сократился. Если за январь–сентябрь 2025 года за рубеж было поставлено 171,9 тонны чистящих средств, то в 2026 году этот показатель составил всего 3,5 тонны.