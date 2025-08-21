В рамках исполнения поручений Президента Касым-Жомарта Токаева в промышленную эксплуатацию введены новые газовые месторождения — Рожковское, Урихтау Восточный и Анабай, передает BAQ.KZ.

Как отметил Глава государства в недавнем Послании, одной из приоритетных задач остаётся расширение мощностей газовой отрасли и диверсификация газотранспортных маршрутов для обеспечения газом населения и экономики.

По словам министра энергетики Ерлана Аккенженова, ключевой задачей отрасли на текущем этапе является расширение ресурсной базы и развитие переработки в рамках утверждённого "Комплексного плана развития газовой отрасли до 2029 года".