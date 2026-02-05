В Казахстане введут индивидуальное сопровождение детей через кейс-менеджеров
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
В Казахстане планируется усилить защиту детей в школах и других образовательных организациях с помощью индивидуального сопровождения через кейс-менеджеров. Об этом сообщила вице-министр просвещения РК Шынар Акпарова, передает BAQ.KZ.
По словам Акпаровой, в рамках антитеррористической безопасности в школах установлены турникеты, работает лицензированная охрана, подключены кнопки сигнализации и системы видеонаблюдения к центрам управления. Также утверждены новые требования к работе охранников, что позволит повысить безопасность образовательных учреждений.
В стране уже работают более 14 тысяч специалистов, включая сотрудников органов опеки, педагогов-психологов и социальных педагогов. В рамках концепции защиты прав детей будут созданы 20 управлений, а в органах опеки введена должность кейс-менеджера для индивидуальной поддержки каждого ребёнка.
"Для обеспечения комплексной защиты детей установлены новые требования к педагогам-психологам и социальным педагогам, которые ежегодно проходят обучение. Кроме того, в рамках Года цифровизации и искусственного интеллекта планируется внедрение умных технологий в образовательные организации", — отметила Акпарова.
Введение индивидуального сопровождения через кейс-менеджеров призвано повысить качество поддержки детей и эффективность реагирования на возможные риски.
Самое читаемое
- Экологический ад в Усть-Каменогорске: в мажилисе требуют действий от правительства
- Гигантская партия роз с опасным трипсом задержана в Караганде
- Полиция предупреждает молодежь о рисках "курьерской работы"
- Бывшая жена Билла Гейтса прокомментировала его контакты с Эпштейном
- Проект дата-центра в Экибастузе оценивается в $30 млрд