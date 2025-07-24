Власти Казахстана планируют ввести лицензирование деятельности по организации детского отдыха, чтобы повысить качество и безопасность предоставляемых услуг, передает BAQ.KZ.

Об этом сообщил заместитель Премьер-министра Ермек Кошербаев на пресс-конференции.

По его словам, в 2025 году летним отдыхом охвачено 3,4 млн детей. В стране работают более 10 тысяч пришкольных лагерей и 220 загородных центров.

"Когда я выезжаю в регионы, я специально захожу в эти лагеря и проверяю условия отдыха и безопасность питания детей. В этом году открылось 5 оздоровительных центров. До конца года будет запущено еще 27 центров. Чтобы повысить качество этих услуг, со следующего года эта деятельность будет лицензироваться", — отметил вице-премьер.

Нововведение призвано систематизировать сферу детского отдыха, обеспечить соблюдение стандартов безопасности и улучшить инфраструктуру лагерей. Власти обещают, что лицензирование не затронет бесплатные государственные программы, но сделает рынок услуг прозрачнее.