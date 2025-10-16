В Казахстане будет введён мораторий на повышение цен на бензин марки АИ-92 и дизельное топливо, передает BAQ.KZ. Об этом сообщил вице-министр энергетики Сунгат Есимханов. По его словам, решение принято в соответствии с поручениями президента по стабилизации цен на топливном рынке и совершенствованию экономической политики в сфере ГСМ.

На рынке горюче-смазочных материалов будет объявлен мораторий на рост тарифов на бензин марки АИ-92 и дизельное топливо. Соответствующую работу с Агентством по защите и развитию конкуренции мы будем проводить со всеми крупными игроками этого рынка, — отметил Есимханов.

Кроме того, в Минэнерго сообщили, что аналогичные меры будут приняты для сдерживания роста тарифов на коммунальные услуги. Предполагается оптимизация внутренних затрат и стабилизация цен на уголь и железнодорожные перевозки.

В министерстве подчеркнули, что эти меры направлены на предотвращение роста издержек для населения и поддержку ценовой стабильности в энергетическом секторе.