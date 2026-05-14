В Казахстане введут обязательный отпуск на медосмотры
Сенат одобрил поправки в трудовое законодательство
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
В Казахстан работодатели будут обязаны предоставлять сотрудникам время для прохождения скринингов с сохранением зарплаты, передает BAQ.kz.
Сенаторы одобрили поправки в трудовое законодательство, направленные на защиту прав работников, повышение безопасности труда и развитие социального партнерства.
Отпуск для медосмотра
Одно из ключевых нововведений - обязательство работодателей отпускать сотрудников на медицинские скрининги. При этом за работником сохраняется рабочее место и средняя заработная плата.
Если работодатель откажет в предоставлении такого времени, ему грозит ответственность.
Также вводится цифровой механизм: медицинские организации будут уведомлять работодателей о необходимости прохождения скрининга их сотрудниками.
Защита частной жизни и отчет о выполнении обязательств
Поправки предусматривают и другие изменения. В частности, усиливается система социального партнерства - стороны трудовых отношений должны будут регулярно отчитываться о выполнении соглашений.
Дополнительно расширяются права работников. В законе закрепляются нормы о защите частной жизни, а также уважении чести и достоинства на рабочем месте.
Безопасность
Кроме того, работодателей обяжут обеспечивать безопасные условия труда, а технические инспекторы получат больше полномочий для контроля внутри предприятий.
Принятые меры направлены на повышение социальной защиты работников и прозрачности трудовых отношений.
Читай также:
Пенсия не по возрасту? Сенатор предложил изменить правила выхода на пенсию
Отменят ли трудовые книжки в Казахстане: в Минтруда дали разъяснение
Самое читаемое
- Связь и интернет в Казахстане ждут масштабные изменения
- Квартет подозреваемых в терроризме возвращен в Казахстан
- Почему визит Эрдогана в Казахстан важен для всего региона
- Для строительства ЛРТ до Косшы могут использовать смешанное финансирование
- Следователь из Семея раскрыла убийство в России десятилетней давности