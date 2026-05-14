В Казахстане введут обязательный отпуск на медосмотры

В Казахстан работодатели будут обязаны предоставлять сотрудникам время для прохождения скринингов с сохранением зарплаты, передает BAQ.kz.

Сенаторы одобрили поправки в трудовое законодательство, направленные на защиту прав работников, повышение безопасности труда и развитие социального партнерства.

Отпуск для медосмотра

Одно из ключевых нововведений - обязательство работодателей отпускать сотрудников на медицинские скрининги. При этом за работником сохраняется рабочее место и средняя заработная плата.

Если работодатель откажет в предоставлении такого времени, ему грозит ответственность.

Также вводится цифровой механизм: медицинские организации будут уведомлять работодателей о необходимости прохождения скрининга их сотрудниками.

Защита частной жизни и отчет о выполнении обязательств

Поправки предусматривают и другие изменения. В частности, усиливается система социального партнерства - стороны трудовых отношений должны будут регулярно отчитываться о выполнении соглашений.

Дополнительно расширяются права работников. В законе закрепляются нормы о защите частной жизни, а также уважении чести и достоинства на рабочем месте.

Безопасность

Кроме того, работодателей обяжут обеспечивать безопасные условия труда, а технические инспекторы получат больше полномочий для контроля внутри предприятий.

Принятые меры направлены на повышение социальной защиты работников и прозрачности трудовых отношений.

