Цифровой кодекс вводит новое понятие – "цифровое пространство гражданина", где будет фиксироваться информация об обращениях к персональным данным. Об этом сообщила депутат Мажилиса Екатерина Смышляева на пресс-конференции в СЦК, передаёт корреспондент BAQ.KZ.

По её словам, эта система позволит выявлять случаи, когда данные формально были удалены, но фактически продолжают использоваться.

"Если к вашим данным снова обратились, значит удаление не произошло. В таком случае будет реагировать комитет информационной безопасности", – отметила она.

Также депутат напомнила, что в Казахстане уже действует система уведомлений об утечках данных. В случае компрометации персональной информации граждане получают SMS-уведомления с рекомендациями по защите своих данных.

Смышляева подчеркнула, что цифровое законодательство создаёт правовые механизмы защиты, но важную роль играет и ответственность самих пользователей – отказ от избыточной передачи информации и требование удаления данных, если сервисами больше не пользуются.

Ранее сообщалось, что в Казахстане владельцы цифровых сервисов обязаны реагировать на запросы граждан об удалении персональных данных в течение 15 дней.