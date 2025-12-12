В Казахстане введён временный запрет на ввоз куриных яиц
Сегодня, 08:34
119Фото: Минсельхоз
С 11 декабря 2025 года в Казахстане временно запрещён ввоз свежих куриных яиц из третьих стран и стран Евразийского экономического союза, передает BAQ.KZ. Соответствующий приказ № 447 подписал министр сельского хозяйства. Ограничение действует один месяц и распространяется на все виды транспорта.
При этом запрет не касается транзита через территорию Казахстана, а также перемещения яиц между странами ЕАЭС через Казахстан. Решение принято в целях поддержки отечественных производителей.
