В Казахстане ввели налог на энергетические напитки

В Казахстан с 1 января 2026 года энергетические напитки попали под акцизное регулирование, передает BAQ.kz.

Как сообщили в Комитете государственных доходов, теперь энергетические напитки официально включены в перечень подакцизных товаров.

На сегодняшний день этот сегмент является устойчивой частью рынка безалкогольной продукции. В стране работают 5 отечественных производителей и 5 крупных импортеров, при этом значительная часть производства локализована внутри Казахстана.

Отмечается, что казахстанские компании не только обеспечивают внутренний спрос, но и экспортируют продукцию за рубеж, демонстрируя рост отрасли и ее потенциал.

Когда и сколько

Акциз на энергетические напитки вводится поэтапно. В 2026 году ставка составит 100 тенге за литр, в 2027 году - 140 тенге, а в 2028 году - 180 тенге за литр.

Введение акциза направлено на повышение прозрачности рынка, обеспечение поступлений в бюджет и создание равных условий для всех участников отрасли.

По данным представителей рынка, основными потребителями энергетиков являются совершеннолетние граждане. В связи с этим особое внимание будет уделено соблюдению требований законодательства при продаже данной продукции.

В ведомстве добавили, что работа по совершенствованию налогового администрирования и развитию прозрачного рынка будет продолжена.