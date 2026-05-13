В Казахстане ввели налог на энергетические напитки
С 2026 года энергетические напитки включены в перечень подакцизных товаров.
В Казахстан с 1 января 2026 года энергетические напитки попали под акцизное регулирование, передает BAQ.kz.
Как сообщили в Комитете государственных доходов, теперь энергетические напитки официально включены в перечень подакцизных товаров.
На сегодняшний день этот сегмент является устойчивой частью рынка безалкогольной продукции. В стране работают 5 отечественных производителей и 5 крупных импортеров, при этом значительная часть производства локализована внутри Казахстана.
Отмечается, что казахстанские компании не только обеспечивают внутренний спрос, но и экспортируют продукцию за рубеж, демонстрируя рост отрасли и ее потенциал.
Когда и сколько
Акциз на энергетические напитки вводится поэтапно. В 2026 году ставка составит 100 тенге за литр, в 2027 году - 140 тенге, а в 2028 году - 180 тенге за литр.
Введение акциза направлено на повышение прозрачности рынка, обеспечение поступлений в бюджет и создание равных условий для всех участников отрасли.
По данным представителей рынка, основными потребителями энергетиков являются совершеннолетние граждане. В связи с этим особое внимание будет уделено соблюдению требований законодательства при продаже данной продукции.
В ведомстве добавили, что работа по совершенствованию налогового администрирования и развитию прозрачного рынка будет продолжена.
