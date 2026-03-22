После матча 3-го тура КПЛ между «Ордабасы» и «Улытау» внимание привлек не только результат, но и новая система премирования, о которой заговорили в казахстанском футболе, передает BAQ.KZ со ссылкой на Sports24.kz.

Учредитель общественного фонда «Окжетпес» Иван Сауэр представил необычную модель бонусов. По новой системе каждое результативное действие на поле получает денежное вознаграждение: за забитый гол предусмотрен 1 000 000 тенге, за камбэк - 2 000 000 тенге, а за уверенную игру вратаря - 1 000 000 тенге.

Причем система уже начала работать на практике. По итогам встречи против «Улытау» сразу несколько игроков получили премии. Автор первого гола Бурибаев и игрок, принесший победу в концовке, Мухаметханов заработали по 1 миллиону тенге. Также был отмечен вратарь Лобанцев, который своими действиями не раз спасал команду - его игра также оценена в 1 миллион тенге.

Сам матч завершился победой «Окжетпеса» со счетом 2:1. Команда вырвала три очка в концовке встречи и укрепила свои позиции в верхней части таблицы.

После этого результата «Окжетпес» набрал 7 очков и поднялся в тройку лидеров КПЛ.