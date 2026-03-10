В Казахстане приняты законодательные изменения, направленные на усиление защиты прав дольщиков и развитие прозрачного рынка долевого строительства. Новые меры предусматривают переход на безналичные расчеты, ужесточение контроля за застройщиками и расширение механизмов регулирования строительства, передает BAQ.KZ.

Об этом на заседании Правительства Казахстана сообщил первый заместитель председателя правления АО «НУХ «Байтерек» Нурболат Айдапкелов.

По его словам, одним из ключевых нововведений стал полный перевод сделок по строящемуся жилью в безналичную форму с обязательной регистрацией в информационной системе «Казреестр».

«Переведены все сделки по строящемуся жилью в безналичный расчет с обязательной регистрацией в информационной системе «Казреестр». Это позволяет обеспечить прозрачность расчетов между дольщиками и застройщиками и снижает риски незаконного привлечения средств при строительстве жилья», — сообщил Айдапкелов.

Кроме того, введен запрет на использование различных предварительных договоров бронирования, которые ранее применялись для обхода законодательства о долевом строительстве.

«Введен запрет на заключение различных предварительных договоров бронирования. Разрешена только типовая форма договора долевого участия, что позволит исключить схемы обхода законодательства», — отметил он.

Также расширены возможности применения механизмов долевого строительства. Теперь они будут распространяться не только на многоквартирные дома, но и на малоэтажные жилые комплексы, проекты индивидуального жилищного строительства, а также программы реновации аварийного и ветхого жилья.

По данным холдинга, на сегодняшний день в системе «Казреестр» зарегистрировано около 1,3 тысячи строящихся объектов долевого строительства, 170 застройщиков и более 200 тысяч договоров долевого участия.