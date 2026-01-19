По итогам 2025 года в эксплуатацию введено 221,6 тыс. ученических мест, что в 5,2 раза превышает показатель предыдущего года и стало максимумом за всю историю наблюдений с 1980 года, передает BAQ.KZ.

Для сравнения: за период независимости Казахстана ввод ученических мест ни разу не превышал 100 тыс., а средний показатель с 1992 по 2024 годы составлял всего 31,6 тыс. мест в год. Предыдущий рекорд 1988 года — 120,8 тыс. мест — теперь существенно уступает нынешнему.

Большая часть новых мест приходится на отдельные регионы: 61% совокупного ввода зафиксировано в трёх мегаполисах, Туркестанской и Алматинской областях — регионах с наибольшим дефицитом школьных мест.

В 2025 году открыто 234 общеобразовательные школы, что также стало историческим максимумом. При этом в статистику включены как новые школы, так и реконструированные, однако точную среднюю вместимость объектов рассчитать невозможно.

Главным драйвером рекордного роста стало государственное финансирование: 202,1 тыс. ученических мест (91% от общего числа) и 199 школ (85%) построены за счет бюджета. Такой всплеск совпал с завершением национального проекта "Комфортная школа", который был направлен на устранение дефицита ученических мест.

Изначально проект стартовал в начале 2023 года с планом строительства 400 тыс. новых мест на сумму 2,6 трлн тенге, однако столкнулся с бюрократическими и коррупционными проблемами. Впоследствии цели проекта были скорректированы: план по местам сокращён до 230,2 тыс., финансирование — до 1,5 трлн тенге.

Отмечается, что в 2024 году план строительства и ввода школ выполнен не был: из 105 построенных школ лишь 13 получили акты приемки в эксплуатацию. Многие учебные заведения начали работу без официального допуска, что нарушало закон.

Эксперты отмечают, что высокий показатель 2025 года во многом объясняется массовым вводом школ, построенных ранее, но не принятых в эксплуатацию в 2024 году. Помесячные данные подтверждают аномально высокий ввод мест почти во всех месяцах прошлого года.