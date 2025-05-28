Мажилис принял во втором чтении закон по вопросам оптимизации Уголовного, Уголовно-процессуального и Уголовно-исполнительного кодексов. В ходе рассмотрения поправок депутаты предложили дополнить Уголовный кодекс новой статьёй 125-1 – "Принуждение к вступлению в брак", передаёт BAQ.KZ.

Теперь принуждение к вступлению в брак будет наказываться денежным штрафом, исправительными работами, ограничением свободы, а также лишением свободы на срок до двух лет. В случае, если это деяние сопряжено с применением насилия, в отношении несовершеннолетнего, группой лиц либо с использованием служебного положения, то срок лишения свободы увеличивается – от трёх до семи лет. А при наступлении тяжких последствий будет применяться лишение свободы на срок от пяти до десяти лет.

При этом по предложению Правительства лицо, похитившее человека и добровольно его освободившее, не будет освобождаться от уголовной ответственности, даже если в его действиях не содержится состава иного преступления.