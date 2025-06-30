С 2025 года в Казахстане стартует пилотный проект единого ваучера, который объединит в себе направления спорта, творчества и дополнительного образования. Об этом сообщили на брифинге в Службе центральных коммуникаций при Президенте РК. Новая система призвана упростить доступ к внеурочным занятиям, сделать очередь прозрачной, а финансирование — справедливым, передаёт BAQ.KZ.

Если раньше государственный заказ на кружки и секции размещался только в тех организациях, которые отбирались специальными комиссиями, то теперь в проекте смогут участвовать все организации, соответствующие требованиям законодательства. Достаточно зарегистрироваться на цифровой платформе, загрузить документы — и пройти выездную проверку.

После одобрения организация включается в официальный перечень поставщиков. Это расширяет конкуренцию и увеличивает выбор для родителей. Ранее всех детей ставили в одну очередь, и при добавлении льготников списки перестраивались, отодвигая уже зарегистрированных назад. Это вызывало недоверие у родителей.

По словам первого вице-министра просвещения РК, теперь дети будут распределяться по 12 категориям, в зависимости от социального статуса. У каждой категории — своя очередь. Списки будут продвигаться только вперёд, без сдвигов, а родители смогут отслеживать продвижение в реальном времени через цифровую платформу.

Финансирование будет производиться по факту оказания услуги. Занятия оплачиваются только если ребёнок их действительно посещает. Посещаемость будет фиксироваться ежедневно, а родитель подтверждает её в личном кабинете.

"Если ребёнку не подошли занятия, ваучер не "сгорает" — его можно перенести на другого поставщика без повторной подачи документов", - отметила Майра Мелдебекова, первый вице-министр просвещения РК.

Она также подчеркнула, размер ваучера теперь не будет привязан к единой ставке (МРП). Местные органы смогут самостоятельно устанавливать базовые нормативы, с учётом стоимости аренды, коммунальных услуг и других факторов в регионе. Это особенно важно для выравнивания условий между сельскими и городскими районами.

Все данные — о детях, родителях и поставщиках — будут храниться в Национальной образовательной базе Министерства просвещения, централизованно и в соответствии с требованиями информационной безопасности.