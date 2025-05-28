Мажилис одобрил в первом чтении законодательные поправки по вопросам противодействия лотмыванию доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма, передаёт BAQ.KZ.

В рамках него вводится понятие "подозрительная деятельность". Она будет определяться периодичностью, размерами и направленностью переводов. Например, на один и тот же счёт каждый день переводится одинаковая сумма. Такие операции будут подлежать проверке, дальнейшую работу по ним будет вести Агентство по финансовому мониторингу.

При этом субъектов финансового мониторинга обязуют направлять в уполномоченный орган сообщения о подозрительной деятельности.

Кроме того, поправками усиливается понятие "безупречная деловая репутация". То есть теперь кандидаты, имеющие связи с лицами, действия которых ранее способствовали отмыванию преступного имущества и финансированию терроризма, не смогут претендовать на должность руководителя финансового учреждения.

Поправками впервые устанавливается порог для всех операций с цифровыми активами, сумма которых равна или превышает 5 млн тенге, подлежащих финансовому мониторингу.

Вместе с тем снижается порог по финмониторингу для операций по приобретению (продаже) в наличной форме культурных ценностей – с 45 млн до 1 млн тенге. Как отмечают эксперты, некоторые предметы могут иметь низкую стоимость, но высокую культурную или историческую ценность. Данная норма направлена на минимизацию рисков вывоза из страны таких предметов.