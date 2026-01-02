В Казахстане вводят лицензирование детских лагерей с 2026 года
Организации дополнительного образования будут разделены на две категории.
Глава государства подписал Закон Республики Казахстан "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты по вопросам охраны объектов историко-культурного наследия и образовательно-оздоровительных услуг", передает BAQ.KZ.
Документ направлен на развитие системы дополнительного образования и регулирует деятельность круглогодичных и сезонных стационарных детских лагерей, предоставляющих образовательно-оздоровительные услуги.
С 2026 года организации дополнительного образования будут разделены на две категории. Учреждения, оказывающие образовательно-оздоровительные услуги, будут подлежать обязательному лицензированию, тогда как остальные смогут работать в уведомительном порядке. Такой механизм призван упростить регулирование сферы и повысить качество предоставляемых услуг.
В целях усиления безопасности и обеспечения единых стандартов с 1 апреля 2026 года вводится лицензирование деятельности детских лагерей. Это позволит установить обязательные требования к условиям отдыха, обучения и оздоровления детей.
Кроме того, срок действия лицензии увеличен с одного года до пяти лет. Это снизит административную нагрузку на организации и исключит необходимость ежегодного переоформления документов, обеспечив при этом регулярный государственный контроль.
Отмечается, что принятые изменения направлены на создание безопасных и качественных условий для детей, а также на формирование единого стандарта образовательно-оздоровительных услуг в стране. В настоящее время ведётся работа по внесению соответствующих изменений в подзаконные нормативные правовые акты.
