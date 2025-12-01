В Казахстане вводят новые правила для электронной торговли
Сферу электронной коммерции в Казахстане ждут важные новшества, направленные на защиту прав потребителей и повышение прозрачности работы онлайн-площадок. Об этом на пресс-конференции в СЦК заявил директор Департамента развития внутренней торговли Ансар Оразалиев, передает BAQ.KZ.
По его словам, разрабатывается новый законопроект, согласно которому электронные торговые площадки обязаны иметь внутренние правила и заключать договоры с продавцами, обеспечивающие соблюдение законодательства о защите прав потребителей. Эти правила включают требования к достоверной информации о товарах, гарантиям, доставке, возвратам и безопасности продукции. Площадки также должны обеспечивать сервис для обращений клиентов и применять меры к продавцам при подтверждённых нарушениях.
Кроме того, площадки будут хранить данные о продажах и рекламе в течение года и уведомлять пользователей о технических сбоях.
В рамках нового Налогового кодекса усилены меры по обеспечению прозрачности деятельности в электронной торговле. В частности, утверждены правила представления владельцами интернет-площадок сведений в органы госдоходов о реализованных товарах, оказанных услугах и произведённых выплатах физическим лицам.
Эти нововведения призваны сделать e-commerce в Казахстане более безопасной, прозрачной и ориентированной на потребителя.
