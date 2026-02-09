Агентство по регулированию и развитию финансового рынка РК разработало проект постановления, устанавливающий правила выпуска, размещения, обращения и погашения цифровых финансовых активов (ЦФА) в Казахстане, передает BAQ.kz.

Документ четко регламентирует, как цифровые активы можно выпускать, регистрировать, продавать, покупать и погашать. ЦФА смогут быть привязаны к различным базовым активам — ценным бумагам, производным инструментам, имущественным правам, товарам и иному имуществу, за исключением денег.

Выпуск ЦФА будет осуществляться только через специальные цифровые платформы. При этом эмитенты обязаны раскрывать информацию о себе, операторе платформы, условиях выпуска, правах держателей активов, порядке их обращения и погашения, а также связанных с ними рисках. Ожидается, что это повысит прозрачность рынка и снизит неопределенность в сфере цифровых активов.

Параллельно Агентство приняло постановление о внесении изменений в ряд действующих нормативных правовых актов по развитию рынка ценных бумаг. Будет утвержден перечень документов, в которые внесут соответствующие поправки.

Новые нормы вступят в силу через 10 календарных дней после их официального опубликования.