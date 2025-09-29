С 1 января 2026 года владельцы торговых рынков, не завершившие работы по модернизации, будут привлекаться к административной ответственности. В случае невыполнения установленных требований материалы о временном приостановлении или полном прекращении их деятельности направят в судебные органы. Об этом сообщил заместитель председателя Комитета торговли Министерства торговли и интеграции РК Ернур Жаутикбаев на пресс-конференции в СЦК, передаёт BAQ.KZ.

По его словам, для правового регулирования деятельности рынков Министерством разработаны и внедрены национальные стандарты торговых услуг.

"Установлены единые требования ко всем процессам, включая санитарные, противопожарные, градостроительные нормы, а также меры по обеспечению безопасности и комфорта для покупателей и предпринимателей. Усовершенствованы правила внутренней торговли, закреплены обязанности соблюдения стандартов, порядок утверждения регламентов рынка, требования к администраторам и единый порядок заключения договоров аренды. Усилен контроль за соблюдением законодательства и применением мер административного воздействия", — отметил Жаутикбаев.

Введены 11 новых требований к рынкам, что, по словам спикера, позволит повысить эффективность проверок. Администраторы несут административную ответственность за нарушение равного доступа, отказ в заключении договоров аренды, а также несвоевременную модернизацию. Кроме того, предусмотрена возможность подачи исков в суд о приостановлении деятельности незаконно действующих рынков.