В стране продолжается работа по оснащению образовательных организаций системами безопасности и улучшению условий питания школьников. В фокусе — турникеты, тревожные кнопки, квалифицированные охранники и контроль за приготовлением пищи, передает BAQ.KZ.

Для обеспечения безопасности около 11 800 организаций образования (с численностью учащихся и сотрудников более 100 человек) должны быть оборудованы системами безопасности. На сегодняшний день средний показатель оснащённости государственных и частных образовательных организаций по республике следующий:

турникетами оснащены 98% организаций;

тревожные кнопки установлены в 96% случаев;

81% организаций подключены к центрам оперативного управления полиции;

97% заключили договор с лицензированной охраной, при этом в текущем году утверждены квалификационные требования к охранникам.

Выполнение этих показателей контролируется Министерством внутренних дел. В связи с этим акиматам Жамбылской, Туркестанской, Алматинской и Атырауской областей поручено усилить работу в данном направлении.

С нового учебного года, в соответствии с поручением по обеспечению безопасного питания детей в школах, приняты важные изменения. Утверждён новый стандарт организации питания в образовательных учреждениях. Полномочия по разработке меню переданы от управлений образования к управлениям здравоохранения, а контроль за процессом приготовления пищи возложен на медицинских работников школ. Более подробную информацию по этому вопросу представит министр здравоохранения.