В Казахстане вводят новые стандарты для домов инвалидов и пожилых
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Министерство труда и социальной защиты населения РК разработало новые стандарты для домов малой вместимости и отделений дневного пребывания для детей с инвалидностью, лиц с инвалидностью и пожилых людей, передаёт BAQ.KZ.
Проект приказа размещен для публичного обсуждения на портале "Открытые НПА" до 2 февраля 2026 года.
Реализация стандартов позволит повысить эффективность работы организаций, оказывающих специальные социальные услуги (ССУ), за счет четкого разграничения типов учреждений. Ранее для этих домов и отделений применялись стандарты, разработанные для стационаров и полустационаров. Новые правила позволят оптимизировать оказание услуг и вносить точечные изменения в работу конкретных организаций для повышения качества обслуживания.
Внедрение нововведений направлено на улучшение качества жизни граждан, расширение форм социальной поддержки и создание более инклюзивной и доступной социальной среды.
Самое читаемое
- V заседание Национального курултая | Текстовая трансляция
- Токаев: любой глава государства должен приходить к власти через выборы
- Токаев: к 35-летию независимости выйдет академическая история Казахстана
- Жанибек Алимханулы получил официальное наказание по допинговому делу
- На каком месте Казахстан среди самых пьющих стран СНГ