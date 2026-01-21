Министерство труда и социальной защиты населения РК разработало новые стандарты для домов малой вместимости и отделений дневного пребывания для детей с инвалидностью, лиц с инвалидностью и пожилых людей, передаёт BAQ.KZ.

Проект приказа размещен для публичного обсуждения на портале "Открытые НПА" до 2 февраля 2026 года.

Реализация стандартов позволит повысить эффективность работы организаций, оказывающих специальные социальные услуги (ССУ), за счет четкого разграничения типов учреждений. Ранее для этих домов и отделений применялись стандарты, разработанные для стационаров и полустационаров. Новые правила позволят оптимизировать оказание услуг и вносить точечные изменения в работу конкретных организаций для повышения качества обслуживания.

Внедрение нововведений направлено на улучшение качества жизни граждан, расширение форм социальной поддержки и создание более инклюзивной и доступной социальной среды.