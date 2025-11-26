Новый Строительный кодекс, принятый Мажилисом во втором чтении, вводит дополнительные механизмы общественного и местного контроля за градостроительной деятельностью, передаёт BAQ.KZ.

Одним из ключевых положений документа стало расширение полномочий маслихатов, которые теперь будут согласовывать концепции развития населённых пунктов - мастер-планы и генеральные планы.

Кодекс закрепляет обязанность местных исполнительных органов осуществлять мониторинг реализации генплана и публиковать результаты на своих интернет-ресурсах. Это должно повысить прозрачность процесса и позволить жителям следить за тем, как выполняются градостроительные решения.

В документе также устанавливаются сроки разработки ключевых планировочных документов: генеральный план должен формироваться на двадцатилетний период, планы детальной планировки — на срок до пяти лет. Изменять ПДП можно будет не чаще одного раза в два года, чтобы исключить хаотичную корректировку норм плотности, функционального зонирования и высотности.

Кодекс усиливает и общественное участие. Закрепляется обязательное проведение публичных обсуждений архитектурных и градостроительных проектов с размещением итогов на интернет-ресурсах МИО. Жители смогут вносить свои предложения по проектам, что, по замыслу разработчиков, позволит учитывать интересы местного сообщества и повысит качество принимаемых решений.