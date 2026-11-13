В Казахстане вводят обязательную цифровую маркировку товаров легкой промышленности

С 1 декабря 2026 года в Казахстане начнется поэтапное введение обязательной цифровой маркировки товаров легкой промышленности. Подготовка к новым требованиям уже ведется: в информационной системе маркировки зарегистрировались 55 участников оборота товаров.

Масштабы отрасли

Легкая промышленность Казахстана объединяет более 20 подотраслей, которые подразделяются на три основные группы: текстильное производство (61,3%), производство одежды (32,2%), а также выпуск кожаных изделий и сопутствующей продукции (6,5%).

По итогам 2025 года объем казахстанского рынка легкой промышленности составил $3,6 млрд. В отрасли работают 1 419 предприятий, обеспечивающих занятость 18,3 тыс. человек.

Какие задачи решит цифровая маркировка

Введение цифровой маркировки направлено на сокращение нелегального оборота продукции, повышение прозрачности товарного рынка и создание равных конкурентных условий для отечественных производителей и импортеров.

Новая система обеспечит прослеживаемость товаров на всех этапах их обращения и позволит усилить контроль за легальностью продукции.

Ожидается, что сокращение теневого оборота будет способствовать повышению загрузки отечественных предприятий, расширению ассортимента выпускаемой продукции и увеличению доли казахстанских товаров на внутреннем рынке.

Когда и какие товары подлежат маркировке

Введение новых требований будет проходить в три этапа:

С 1 декабря 2026 года — маркировка отдельных изделий из кожи и искусственного меха, некоторых видов одежды, лыжных костюмов, постельного, столового и кухонного белья.

С 1 марта 2027 года — маркировка отдельных видов верхней одежды, свитеров, кардиганов, рубашек, блузок, шарфов и других категорий продукции.

С 1 октября 2027 года — маркировка дополнительных категорий товаров, включая костюмы, платья, юбки, брюки, комбинезоны и спортивные костюмы.

На каждую единицу продукции будет наноситься уникальный код Data Matrix. Информация о маркируемых товарах будет регистрироваться в информационной системе Tanba, что позволит идентифицировать продукцию и отслеживать ее движение на всех этапах товарооборота.

Для потребителей предусмотрена возможность бесплатной проверки подлинности и получения информации о маркированных товарах через мобильный сервис Naqty Ónim. Аналогичный функционал будет доступен в приложениях Forte, eGov Mobile и Aitu.

Бизнес уже готовится к переходу на новые требования

С сентября 2026 года для предпринимателей действует тестовая среда, позволяющая зарегистрировать товары, ознакомиться с возможностями системы и протестировать процессы цифровой маркировки.

С 2 ноября участникам рынка также открыт доступ к основной информационной системе. В частности, предприниматели уже могут предварительно заказывать коды маркировки для своей продукции.

Таким образом, у бизнеса есть возможность заранее ознакомиться с новыми требованиями, подготовить необходимые процессы и обеспечить своевременный переход на обязательную цифровую маркировку.