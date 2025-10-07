Министерство здравоохранения Казахстана запускает новый механизм амбулаторного лекарственного обеспечения — сооплату за лекарства. Пилотный проект стартует в 2025 году в Астане и станет дополнением к действующей системе бесплатного обеспечения препаратами, передает BAQ.KZ.

Как уточнили в Минздраве, внедрение сооплаты не отменяет существующий порядок выдачи бесплатных лекарств по рецептам в поликлиниках. Пациенты, как и прежде, смогут получать препараты бесплатно в рамках ГОБМП, однако теперь появится возможность выбрать другой препарат в аптеках, участвующих в системе сооплаты.

Новая схема позволит гражданам самостоятельно решать, какой препарат приобрести — бесплатный или более дорогой и современный, частично оплатив его из собственных средств.

Разница между предельной ценой по международному непатентованному наименованию и стоимостью выбранного лекарства будет покрываться самим пациентом.

На первом этапе механизм сооплаты будет применяться для пациентов с артериальной гипертензией — самой массовой категории получателей лекарств. В 2024 году препараты в рамках амбулаторного обеспечения получали 3,3 млн пациентов, из них 1,2 млн — с диагнозом гипертензия.

Оплата сооплаты будет осуществляться через сервис "Социальный кошелек" в мобильном приложении eGov — по электронному рецепту с QR-кодом. Финансирование пилота предусмотрено за счет Фонда социального медицинского страхования в пределах утвержденного бюджета.

В Минздраве отмечают, что цель внедрения — повысить адресность, гибкость и прозрачность лекарственного обеспечения, а также улучшить приверженность пациентов к лечению и снизить уровень осложнений и смертности.