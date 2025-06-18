С 1 июля 2025 года в Казахстане вступают в силу поправки в закон "О товарных биржах", которые ужесточают требования к объектам биржевой торговли, передает BAQ.KZ

Согласно изменениям, с этого момента на биржах будет разрешена торговля исключительно стандартизированными однородными товарами, входящими в специальный перечень.

В рамках реформы также отменяется режим стандартного аукциона. Все сделки на биржах будут проводиться только в режиме двойного встречного анонимного аукциона — это повысит конкуренцию и исключит возможность ценовых манипуляций, считают в Министерстве торговли и интеграции.

Нестандартизированные товары, ранее допускавшиеся к торгам, теперь полностью исключаются из биржевого оборота. Участникам рынка рекомендовано перейти на альтернативные формы заключения сделок, предусмотренные законодательством.

"Нововведения направлены на обеспечение прозрачности торгов и усиление контроля за формированием цен на сырьевые товары", — пояснили в министерстве.

Поправки реализуются в соответствии с законом "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам биржевой торговли и предпринимательства", подписанным Президентом 31 декабря 2024 года.