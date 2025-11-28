В Казахстане выдали 12 млн лекарств через цифровые сервисы
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
В Казахстане через цифровые сервисы уже выдано 12 миллионов лекарств, передает BAQ.KZ.
Эта цифра была озвучена на площадке Диалог-платформы сельских акимов, где представили результаты внедрения новых цифровых решений в социальной сфере. Одним из ключевых инструментов стала система "Әлеуметтік әмиян", позволяющая перевести процесс назначения и выдачи лекарств в электронный формат.
Использование социальной цифровой модели делает получение препаратов более прозрачным и управляемым. Электронные рецепты сокращают необходимость бумажного документооборота, ускоряют учёт и обеспечивают более чёткий контроль на каждом этапе — от назначения врача до фактической выдачи лекарства пациенту.
В рамках пленарной сессии "Цифровое развитие села: искусственный интеллект и цифровые продукты для работы сельских акимов" были также представлены обновлённые данные по проактивным государственным услугам. По информации организаторов, более пяти миллионов услуг оказаны в проактивном формате, запущено 45 автоматизированных сервисов. Через платформу Smart Data Ukimet гражданам назначено 189 702 пособия по инвалидности, 152 446 выплат по уходу за ребёнком с инвалидностью и 266 487 социальных выплат в случае потери работы.
Отдельное внимание уделили цифровизации земельно-кадастровых данных. Для сельских акиматов обозначены новые приоритеты: решение дефицита пастбищ, повышение качества цифровых карт и обеспечение достаточного объёма данных при предоставлении земельных участков. Эти задачи, по словам экспертов, должны стать ключевыми направлениями дальнейшего развития регионов.
Самое читаемое
- Нацбанк обновил курсы валют на 28 ноября
- Кто в Казахстане имеет право на специальное госпособие в 542 тыс тенге
- 200 млрд тенге выделят на программу "Өрлеу"
- Путин назвал юридическое признание Крыма и Донбасса ключевой темой переговоров с США
- Талдыкорганцы устроили тёплый сюрприз коммунальщикам на улицах города