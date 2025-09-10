В Казахстане впервые оформили вид на жительство сроком на 10 лет в рамках программы Digital Nomad Residency, запущенной в январе 2025 года по поручению Президента Касым-Жомарта Токаева, передает BAQ.KZ.

Первым обладателем резидентства стал Павел Филатов, Senior Analytics & BI Engineer с международным опытом, который выбрал Казахстан для жизни и профессиональной деятельности.

Программа Digital Nomad Residency уже зарекомендовала себя как инструмент привлечения ведущих мировых специалистов в сфере цифровых технологий и искусственного интеллекта. Процесс оформления начинается онлайн через платформу международного инновационного кластера Astana Hub, специалисты которого сопровождают заявителей на всех этапах.

По данным Astana Hub, на сегодняшний день подано более 270 заявок из 20 стран, включая США, Канаду, Францию, Турцию и государства СНГ. Чаще всего интерес проявляют специалисты в области программирования, кибербезопасности, UI/UX-дизайна и DevOps.

Ранее в рамках программы Digital Nomad Visa, которая не требует подтверждения дохода, в Казахстан уже приехали IT-специалисты из Алжира и Ботсваны. Этот формат упрощает въезд и работу как с иностранными, так и с местными компаниями, а также позволяет впоследствии подать заявку на долгосрочный вид на жительство.

По словам Павла Филатова, первый выданный Digital Nomad Residency стал подтверждением того, что Казахстан превращается в новый цифровой центр региона:

"Программа даёт уникальную возможность объединить комфортные условия для жизни с динамично развивающейся технологической экосистемой. Казахстан обладает огромным потенциалом для профессионального роста и международного сотрудничества".

Эксперты отмечают, что запуск программы и выдача первого долгосрочного резидентства символизируют открытость Казахстана для глобальных IT-профессионалов и укрепляют его статус как регионального технологического хаба.