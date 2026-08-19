В Казахстане выпустили сладости с символикой выборов в Курултай

В Актобе кондитерская сеть «Ваниль» выпустила лимитированную серию сладостей с символикой выборов депутатов Курултая, передает BAQ.KZ.

Специальное оформление получили фирменные торты компании. Купить их можно будет до 23 августа – дня голосования.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ЖАҢАЛЫҚТАР, МӘСЕЛЕЛЕР, БРИФИНГТЕР (@rsk_aqtobe)

«Ваниль» работает в Актобе с 2009 года. Сеть основала предпринимательница Зауреш Иркиналинова. Компания специализируется на выпечке, тортах и традиционных сладостях, в том числе женте в шоколаде.

В преддверии выборов бренд решил использовать символику голосования в оформлении своей продукции. Так в компании выбрали необычный формат, чтобы обратить внимание покупателей на предстоящее событие.

Напомним, 23 августа в Казахстане пройдут выборы депутатов нового однопалатного Курултая.