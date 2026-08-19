В Казахстане выпустили сладости с символикой выборов в Курултай
19 Августа 2026, 13:58
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19 Августа 2026, 13:5819 Августа 2026, 13:58
84Фото: кадр из видео
В Актобе кондитерская сеть «Ваниль» выпустила лимитированную серию сладостей с символикой выборов депутатов Курултая, передает BAQ.KZ.
Специальное оформление получили фирменные торты компании. Купить их можно будет до 23 августа – дня голосования.
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«Ваниль» работает в Актобе с 2009 года. Сеть основала предпринимательница Зауреш Иркиналинова. Компания специализируется на выпечке, тортах и традиционных сладостях, в том числе женте в шоколаде.
В преддверии выборов бренд решил использовать символику голосования в оформлении своей продукции. Так в компании выбрали необычный формат, чтобы обратить внимание покупателей на предстоящее событие.
Напомним, 23 августа в Казахстане пройдут выборы депутатов нового однопалатного Курултая.
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