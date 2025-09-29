  • 29 Сентября, 09:04

В Казахстане выращено первые 2 тысячи саженцев апорта

Уже этой осенью начнётся закладка апортового сада.

Сегодня, 08:15
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Министерство сельского хозяйства Сегодня, 08:15
Сегодня, 08:15
110
Фото: Министерство сельского хозяйства

В Казахстане продолжается работа по возрождению легендарного сорта яблок "Апорт". На сегодняшний день в питомниках выращено около 2 100 саженцев, которые станут основой для закладки новых садов, передает BAQ.KZ.

Первые 10 гектаров апортовых насаждений планируют заложить уже этой осенью, а к 2027 году их площадь достигнет 110 гектаров.

Проект реализуется в рамках Дорожной карты на 2025–2028 годы. В 2024 году специалисты собрали 60 тысяч семян дикой яблони Сиверса в Жонгар-Алатауском национальном парке и заложили питомник площадью 0,7 га. В феврале 2025 года была проведена зимняя копулировка для получения качественных саженцев.

"Министерство сельского хозяйства продолжит всестороннюю координацию мероприятий в рамках Дорожной карты, обеспечивая преемственность, научную основу и устойчивое развитие проекта по возрождению апорта", - говорится в сообщении.

Самое читаемое

Наверх