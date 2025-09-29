В Казахстане продолжается работа по возрождению легендарного сорта яблок "Апорт". На сегодняшний день в питомниках выращено около 2 100 саженцев, которые станут основой для закладки новых садов, передает BAQ.KZ.

Первые 10 гектаров апортовых насаждений планируют заложить уже этой осенью, а к 2027 году их площадь достигнет 110 гектаров.

Проект реализуется в рамках Дорожной карты на 2025–2028 годы. В 2024 году специалисты собрали 60 тысяч семян дикой яблони Сиверса в Жонгар-Алатауском национальном парке и заложили питомник площадью 0,7 га. В феврале 2025 года была проведена зимняя копулировка для получения качественных саженцев.