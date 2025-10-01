В Казахстане вырос спрос на учителей
Зарплаты учителей растут.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
5 октября в Казахстане отмечается День учителя — особый праздник, посвящённый людям, которые ежедневно вкладывают знания, энергию и душу в воспитание подрастающего поколения, передает BAQ.KZ со ссылкой на hh.kz.
Аналитики подготовили исследование по специализации "Учитель, преподаватель, педагог", отражающее ключевые тенденции на рынке труда в сфере образования с начала 2025 года по середину сентября.
Анализ показал, что интерес соискателей к педагогическим вакансиям немного снизился: количество размещённых резюме уменьшилось на 1,4% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Это может говорить о большей осторожности педагогов в выборе работы. При этом медианная ожидаемая зарплата выросла с 247 453 до 250 377 тенге, то есть на 1,2%.
Работодатели, в свою очередь, также повысили свои предложения: медианная предлагаемая зарплата составила 250 877 тенге — это на 4,3% больше, чем годом ранее. Таким образом, ожидания соискателей и возможности работодателей практически совпали, что в условиях нестабильного рынка — редкость и положительный сигнал для всей отрасли.
Количество вакансий в сфере образования за рассматриваемый период увеличилось на 7,7%, что указывает на рост спроса на педагогов. Одновременно с этим количество резюме немного снизилось, и индекс конкуренции упал до 5,9 — то есть на одну вакансию теперь приходится около шести соискателей. Это создает более благоприятные условия для специалистов, ищущих работу в сфере образования.
Наибольшая активность и со стороны работодателей, и со стороны соискателей отмечается в Алматы и Астане. В Алматы размещение вакансий выросло на 7%, в Астане — на 15%. В Таразе зафиксирован скачок на 34%, в то время как в Актау, наоборот, наблюдается падение на 19%.
Самое читаемое
- От 10 до 30 тысяч тенге: какую поддержку получат пенсионеры?
- Что изменится с 1 октября в Казахстане?
- Клейковина падает: в Костанайской области урожай страдает из-за проблем с сушилками
- "Реал" разгромил "Кайрат" в матче ЛЧ в Алматы
- Трагедия на трассе Алматы — Бишкек: восемь жизней унесла страшная авария