5 октября в Казахстане отмечается День учителя — особый праздник, посвящённый людям, которые ежедневно вкладывают знания, энергию и душу в воспитание подрастающего поколения, передает BAQ.KZ со ссылкой на hh.kz.

Аналитики подготовили исследование по специализации "Учитель, преподаватель, педагог", отражающее ключевые тенденции на рынке труда в сфере образования с начала 2025 года по середину сентября.

Анализ показал, что интерес соискателей к педагогическим вакансиям немного снизился: количество размещённых резюме уменьшилось на 1,4% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Это может говорить о большей осторожности педагогов в выборе работы. При этом медианная ожидаемая зарплата выросла с 247 453 до 250 377 тенге, то есть на 1,2%.

Работодатели, в свою очередь, также повысили свои предложения: медианная предлагаемая зарплата составила 250 877 тенге — это на 4,3% больше, чем годом ранее. Таким образом, ожидания соискателей и возможности работодателей практически совпали, что в условиях нестабильного рынка — редкость и положительный сигнал для всей отрасли.

Количество вакансий в сфере образования за рассматриваемый период увеличилось на 7,7%, что указывает на рост спроса на педагогов. Одновременно с этим количество резюме немного снизилось, и индекс конкуренции упал до 5,9 — то есть на одну вакансию теперь приходится около шести соискателей. Это создает более благоприятные условия для специалистов, ищущих работу в сфере образования.

Наибольшая активность и со стороны работодателей, и со стороны соискателей отмечается в Алматы и Астане. В Алматы размещение вакансий выросло на 7%, в Астане — на 15%. В Таразе зафиксирован скачок на 34%, в то время как в Актау, наоборот, наблюдается падение на 19%.