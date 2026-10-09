В Казахстане выросли зарплаты работников от 16 до 24 лет

В Казахстане заметно выросли зарплаты работников с послевузовским образованием, прибавили в доходах и самые молодые сотрудники. Свежие данные Бюро национальной статистики показывают, как в 2025 году распределялись заработки в зависимости от возраста и уровня образования.

Медианная зарплата по итогам обследования составила 317 512 теңге. Это означает, что половина работников получала меньше этой суммы, половина больше. За год показатель вырос на 11,1%.

При этом меняется и само распределение зарплат. Более 300 тыс. теңге в месяц получали 53,7% работников. Годом ранее таких было 46,8%. Доля тех, кто получал до 100 тыс. теңге, сократилась с 6,1% до 3,3%.

После вуза разница становится заметнее

Самые высокие заработки зафиксированы у работников с послевузовским образованием. В среднем они получали 672 493 теңге в месяц.

У работников с высшим образованием средняя зарплата составила 497 563 теңге, со средним образованием 289 673 теңге.

За год сильнее всего выросли доходы сотрудников с послевузовским образованием. Прибавка составила 20,3%. У работников со средним образованием рост оказался самым небольшим среди этих групп и составил 10%.

Сколько получают самые молодые

Работники в возрасте от 16 до 24 лет по-прежнему получают меньше остальных возрастных групп. Их среднемесячная зарплата составила 279 875 теңге.

Годом ранее показатель был 250 518 теңге, то есть за год зарплата молодых работников выросла примерно на 11,7%.

Самые высокие зарплаты зафиксированы среди работников от 35 до 44 лет. В среднем они получали 455 070 теңге. Следом идет группа от 45 до 54 лет с зарплатой 430 045 теңге.

При этом самый заметный рост за год пришелся как раз на работников 45-54 лет. Их заработки выросли на 15,3%.

Какая зарплата встречается чаще всего

Модальная зарплата, то есть сумма, которая встречалась среди работников чаще остальных, в 2025 году составила 116 059 теңге. За год она выросла на 19%.

Почасовая оплата в среднем достигла 2 334 теңге. У мужчин показатель составил 2 637 теңге, у женщин 2 046 теңге.

Статистика основана на ежегодном обследовании работников, полностью отработавших апрель. Оно охватывает все крупные предприятия и выборочную часть средних и малых компаний. При расчете учитывались начисленные зарплаты с доплатами, надбавками, премиями, налогами и пенсионными отчислениями.