Министерство внутренних дел РК берёт под жёсткий контроль использование электросамокатов — по поручению председателя Комитета административной полиции Кайсара Султанбаева 27 августа состоялось совещание с представителями крупнейших кикшеринговых компаний страны: Jet, Яндекс, Woosh, Bolt и Единого оператора микромобильности, передает BAQ.KZ.

Поводом стало резкое увеличение числа ДТП с участием самокатчиков: с начала 2025 года зафиксировано 213 аварий, в которых пострадали 224 человека, из них 42 ДТП произошли по вине самокатчиков. Особенно остро проблема стоит в Алматы, где фиксируется 95% всех нарушений.

Компании обязали внедрить технические ограничения: невозможность завершения поездки при неправильной парковке, отключение самокатов в пешеходных и общественно-значимых зонах, а также создать мобильные патрули совместно с полицией.

"Несмотря на то, что изменения в Закон о дорожном движении действуют уже два года, мы не видим существенного улучшения. Нарушения фиксируются ежедневно, а работа кикшеринговых компаний по обеспечению безопасности пока не отвечает ожиданиям", — заявил Кайсар Султанбаев.

Также предложено ужесточить ответственность за нарушения, модернизировать мобильные приложения и развивать инфраструктуру: сегодня в Казахстане лишь 594 км велодорожек, при потребности свыше 2 000 км.

Компании пообещали внедрить первоочередные меры уже в ближайшее время. Главная цель — снижение аварийности и создание безопасной городской среды для всех участников дорожного движения.