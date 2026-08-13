В Казахстане выросло число официально работающих граждан

В Казахстане продолжает расти число официально трудоустроенных жителей. По данным Министерства труда и социальной защиты населения, численность рабочей силы в стране достигла 9 млн 838,1 тыс. человек, что более чем на 103 тысячи больше, чем годом ранее.

Количество занятых также увеличилось и составило 9 млн 392 тыс. человек. При этом особенно заметен рост числа наемных работников. За год их стало почти на 150 тысяч больше – сегодня официально по трудовым договорам работают 7 млн 290,4 тыс. казахстанцев.

В министерстве отмечают, что одновременно сокращается количество людей, занятых в менее стабильных формах работы. Это говорит о том, что все больше граждан переходят в официальный сектор экономики, где предусмотрены социальные гарантии, пенсионные отчисления и медицинское страхование.

Почти 300 тысяч человек получили постоянную работу

С начала 2026 года при содействии государства и работодателей работу нашли 388 512 человек. Из них 298 904 были трудоустроены на постоянной основе.

В ведомстве подчеркивают, что сегодня основной акцент делается не на временной занятости, а на создании стабильных рабочих мест с долгосрочной перспективой.

Что помогает рынку труда

По данным Министерства труда, положительное влияние оказывают Электронная биржа труда Enbek.kz, программы профессионального обучения, субсидируемые рабочие места и расширение сотрудничества с работодателями. Эти инструменты помогают быстрее находить сотрудников для компаний, а соискателям – подходящую работу.

В министерстве добавили, что в дальнейшем работа будет сосредоточена на развитии новых форм занятости, повышении квалификации работников и росте производительности труда.

По оценке ведомства, сохранение низкого уровня безработицы и увеличение числа официально занятых свидетельствуют об устойчивом состоянии рынка труда и создают условия для дальнейшего роста доходов населения и развития экономики страны.